Точное место удачного улова рыбак не раскрыл, известно только, что ловил он на Днепре методом подводной охоты.
«Дневная охота в лёжку на просвет, несколько выходов рыбы не успевал реализовать, но всё же одного кабана удалось зацепить. Толстолоб дал сильное сопротивление после выстрела. Катушка разматывалась буквально со свистом, верёвка резала перчатки. Несколько минут пришлось побегать за рыбой, но сегодня удача была на моей стороне. Толстолоб весом без малого 25кг пополнил мою трофейную коллекцию», — написал рыбак.
Как поймать такую крупную рыбу Громадский тоже рассказал в сети, дав совет другим рыбакам просто пробовать, проявлять настойчивость и «главное в этот момент не лежать с пивом на диване».