Украинец Александр Громадский похвастался в сети крупным уловом. По словам мужчины, толстолоб, которого он поймал, весит 25 килограммов, любитель рыбалки выложил целую фотосессию с рыбой, снимки опубликовал портал Znaj.ua 8 сентября

Рыба с «человеческими зубами» была обнаружена в Киеве - видео © zee5.mirtesen.ru

«Дневная охота в лёжку на просвет, несколько выходов рыбы не успевал реализовать, но всё же одного кабана удалось зацепить. Толстолоб дал сильное сопротивление после выстрела. Катушка разматывалась буквально со свистом, верёвка резала перчатки. Несколько минут пришлось побегать за рыбой, но сегодня удача была на моей стороне. Толстолоб весом без малого 25кг пополнил мою трофейную коллекцию», — написал рыбак.

Как поймать такую крупную рыбу Громадский тоже рассказал в сети, дав совет другим рыбакам просто пробовать, проявлять настойчивость и «главное в этот момент не лежать с пивом на диване».



