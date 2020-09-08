Глава МИД Германии Хайко Маас призвал руководство Белоруссии сообщить место содержания члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой и освободить ее. Об этом министр заявил в интервью немецкому изданию Bild 8 сентября

Колесникова 100%-но не планировала покидать Белоруссию – член совета оппозиции © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Мы очень обеспокоены [ситуацией с] госпожой Колесниковой. Мы требуем ясности относительно местонахождения и освобождения всех политических заключенных в Беларуси. Непрекращающиеся аресты и репрессии, в том числе и прежде всего в отношении членов Координационного совета, недопустимы», — заявил Маас.

Он призвал Минск немедленно освободить Колесникову и отметил, что вопреки неоднократным призывам к диалогу со всеми национальными силами президент Белоруссии Александр Лукашенко только усилил репрессии.

Глава МИД Германии подчеркнул, что если белорусские власти не изменят курс, ЕС отреагирует. Так, по его словам, на данный момент в ЕС «полным ходом» ведется работа над пакетом санкций против Минска.