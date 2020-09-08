Ранее Госпогранкомитет Белоруссии подтвердили, что Колесникова и еще два представителя КС — Антон Родненков и Иван Кравцов — прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. При этом СМИ сообщили, что Колесникова была задержана, а Кравцов и Родненков покинули страну.
«Точно не планировала [уезжать], 100%… Нет, официальной информации о ее местонахождении нет», — сказал Знак.
Он также отметил, что новости о выезде представителей КС стали для него неожиданностью: его удивило место назначения, а также сама процедура прохождения контроля. При этом юрист выразил надежду, что Родненков и Кравцов в настоящее время действительно на Украине, и заверил, что как только они выйдут на связь, КС оппозиции даст комментарий.
В свою очередь адвокат Колесниковой заявила, что до сих пор не располагает данными о ее местонахождении.
«Вчера (7 сентября — ред.) на поздний вечер информации никакой не было. Сейчас я еду в Генпрокуратуру. Мы все еще разыскиваем Марию», — сказала адвокат Людмила Казак.
По ее словам, распространенная информация о пересечении границы Колесниковой будет проверяться. Родственникам также ничего не известно.