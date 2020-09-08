Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова не планировала покидать территорию республики, но информации о ее местонахождении нет. Об этом другой член президиума КС юрист Максим Знак заявил РИА Новости 8 сентября

Колесникову задержали на границе с Украиной, еще два члена совета оппозиции покинули Белоруссию © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Антон Родненков и Иван Кравцов — прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. При этом СМИ сообщили, что Колесникова была задержана, а Кравцов и Родненков покинули страну.

«Точно не планировала [уезжать], 100%… Нет, официальной информации о ее местонахождении нет», — сказал Знак.

Он также отметил, что новости о выезде представителей КС стали для него неожиданностью: его удивило место назначения, а также сама процедура прохождения контроля. При этом юрист выразил надежду, что Родненков и Кравцов в настоящее время действительно на Украине, и заверил, что как только они выйдут на связь, КС оппозиции даст комментарий.

В свою очередь адвокат Колесниковой заявила, что до сих пор не располагает данными о ее местонахождении.

«Вчера (7 сентября — ред.) на поздний вечер информации никакой не было. Сейчас я еду в Генпрокуратуру. Мы все еще разыскиваем Марию», — сказала адвокат Людмила Казак.

По ее словам, распространенная информация о пересечении границы Колесниковой будет проверяться. Родственникам также ничего не известно.