Министр юстиции Украины Денис Малюська 8 сентября прокомментировал слухи о своей возможной отставке, передает «Страна»

«Уволю немедленно. Арбайтен!» Малюська прокомментировал слухи о своем уходе из правительства

«Много ума, чтобы меня отправить в отставку, не надо. Я и сам не против в скором времени уйти, когда наконец-то кому-то надоем или деньги окончательно закончатся», — заявил глава Минюста.

Малюська также пожаловался, что ему не хватает зарплаты министра — приходится жить на сбережения, которых становится все меньше.

«Мне не хватает, но за время карантина затраты уменьшились — дети были дома, все закрыто. У меня был запас средств, которые я накопил в Пенсионном фонде на карточке. Я периодически использую ее, так как зарплатной карты не хватает на покрытие нужд в месяц. Вот почему, даже если я политически выживу, то финансово как министр долго не протяну… Не думаю, что я буду ждать, пока сбережения закончатся до нуля. Так как оказаться без работы и с нулем на счету — это вообще плохо», — объяснил министр.