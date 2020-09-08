Украинская телеведущая Ольга Фреймут сообщила, что вылечилась от коронавируса, и поделилась собственным опытом. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram в понедельник, 8 сентября

«Друзья, я поборола COVID… даже не верится. Благодарна всем за поддержку. Родным — за любовь и заботу», — написала она.

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«Я сразу же записалась на тест. На следующий день получила положительный результат. Тогда же полностью исчезли запахи. Есть не могла несколько дней — пила много воды и витамин С. Эта болезнь полностью истощает душу, погружает в апатию. У меня были мутные и темные мысли. Самое страшное в коронавирусе — его коварный индивидуальный подход. К кому-то он мягкий, кому-то — роковой», — написала телеведущая.

О том, что Фреймут заболела коронавирусом, стало известно 23 августа.