«Васильковские школы №1 и №2, Застугнянская ООШ и Ирпенская ООШ №15 полностью переведены на дистанционную форму обучения. Там, к сожалению, заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми. Педагогам проведено тестирование, в школах провели дезинфекцию помещений, установлен карантин. Еще три класса учатся дистанционно», — заявил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин.
По данным на 7 сентября, удаленно обучаются 1547 школьников — не учитываются те ученики и учителя, которые находятся на изоляции из-за положительного теста на коронавирус, но не контактировали с остальными и не могут стать причиной закрытия учебного заведения.