За первую учебную неделю из-за коронавируса в Киевской области закрыли на карантин 14 школ. Об этом накануне сообщила пресс-служба Киевской областной госадминистрации

«Васильковские школы №1 и №2, Застугнянская ООШ и Ирпенская ООШ №15 полностью переведены на дистанционную форму обучения. Там, к сожалению, заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми. Педагогам проведено тестирование, в школах провели дезинфекцию помещений, установлен карантин. Еще три класса учатся дистанционно», — заявил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин.