Президент Литвы Гитанас Науседа и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого они высказались в пользу проведения новых президентских выборов в Белоруссии, которые будут «честными и демократическими». Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба администрации литовского президента

Белоруссия должна провести выборы президента заново — МИД Литвы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Литовский президент добавил, что Вильнюс готов взять на себя инициативу и стать посредником между протестующими и властями Белоруссии.

Лидер Литвы принял приглашение Зеленского посетить Украину в конце этого года.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве.

Недавно Литва, Латвия и Эстония согласовали санкционный список белорусских чиновников, которым теперь запрещен въезд в страны Балтии. В него вошли 30 человек, в том числе и сам Лукашенко. Как считают многие эксперты, Литва раскачивает ситуацию в Белоруссии по указке США.