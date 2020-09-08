«Мы согласились с украинским лидером, что диалог между правительством Белоруссии и гражданским обществом с целью передачи власти и проведения новых, справедливых и демократических президентских выборов под эгидой ОБСЕ является тем мирным путем, который мы видим как выход из ситуации», — сказал Науседа.
Литовский президент добавил, что Вильнюс готов взять на себя инициативу и стать посредником между протестующими и властями Белоруссии.
Лидер Литвы принял приглашение Зеленского посетить Украину в конце этого года.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве.
Недавно Литва, Латвия и Эстония согласовали санкционный список белорусских чиновников, которым теперь запрещен въезд в страны Балтии. В него вошли 30 человек, в том числе и сам Лукашенко. Как считают многие эксперты, Литва раскачивает ситуацию в Белоруссии по указке США.