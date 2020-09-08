«Премьер-министр в четверг привился от COVID-19. Чувствует себя отлично. Был на работе и в пятницу, и в субботу, и сегодня, все хорошо», — сообщила пресс-секретарь главы правительства Александра Исаева.
Российский лидер Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от коронавируса еще в начале августа. Позже стало известно, что «Спутник V» уже испытала одна из его дочерей. Президент рассказал, что после первой прививки у его дочери была температура 38, а «на следующий день — 37 с небольшим, и все».
В конце августа Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились о поставках этой вакцины в Белоруссию.
О намерении Головченко испытать на себе российскую вакцину от COVID-19 стало известно 3 сентября, во время визита в Минск премьер-министра России Михаила Мишустина.