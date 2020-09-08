Россия имеет планы быстрее присоединить Белоруссию. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает 7 сентября РИА Новости

Эксперт рассказал, как Литва из-за Белоруссии превратит Клайпеду в город-призрак © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Линкявичюс добавил, что не может называться русофобом, так как он говорит по-русски и может думать на этом языке, предположив, что это даже «опаснее, чем говорить». Он рассказал, что ему нравится русский язык, который «несколько призабыт».

Накануне стало известно, что Россия будет продавать 3-4 миллиона тонн белорусского бензина и других нефтепродуктов, производимых республикой, которые в настоящее время реализуются через порты Литвы.

В конце августа президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что власти могут ответить на готовящиеся Варшавой и Вильнюсом санкции перенаправлением экспортных потоков нефтепродуктов с Литвы на Россию и другие направления. Позднее Литва, Латвия и Эстония ввели ограничения в отношении 30 белорусских чиновников и Лукашенко.