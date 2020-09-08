По его словам, на руках у украинцев легально находится около миллиона единиц огнестрельного оружия. В частности, это охотничье и спортивное оружие.
Как напомнил политик, в стране, кроме некоторых случаев, запрещено короткоствольное, а также автоматическое оружие.
«Все другие виды оружия стрелкового у нас разрешены. И я считаю, что каждый, кто хочет, может это оружие иметь и защищать свой дом», — заявил Геращенко.
Замминистра также добавил, что купить гладкоствольное ружье на Украине можно с 21 года, а нарезной карабин — с 25 лет.