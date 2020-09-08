Назначение главы СБУ Ивана Баканова генеральным прокурором, а перевод нынешнего генпрокурора Ирины Венедиктовой на место главы Минюста вместо Дениса Малюськи — все это вполне реальная перспектива, рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью «Главреду» 7 сентября

По словам Золотарева, изменения предпринимаются президентом Украины Владимиром Зеленским в надежде переломить ситуацию, но результата это не возымеет, потому что и в этом случае «Зеленский остается очень слабым».

Одной из стратегических ошибок главы государства, говорит эксперт, стало то, что он так и не смог укрепить силовой ресурс. Золотарев напомнил, что аналогичная попытка Зеленского решить вопрос назначением в прокуратуру Руслана Рябошапки не оправдалась. Коронавирус «сократил» зарплату генпрокурора Украины Венедиктовой на 30% © Facebook, Ирина Венедиктова

«И Венедиктова, придя на развалины ГПУ (Генеральной прокуратуры Украины, ныне Офис генпрокурора — ред.), оказалась беспомощной и это уже видят все. О каких-то посадках речь уже даже не идет — лишь бы Венедиктова сумела решить задачу по восстановлению Генпрокуратуры как правоохранительного института. Соответственно, месяца полтора назад пошли разговоры о том, что до конца года Венедиктова вряд ли доработает», — уверен эксперт.

Иван Баканов, по мнению аналитика, тоже не вписался в СБУ, оказавшись слабее многих опытных генералов.