Протестная волна в Белоруссии по-прежнему сильна, и вряд ли сейчас есть предпосылки к тому, что эти протесты пойдут на спад. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

«Ядерный электорат снижается». Болкунец объяснил, кто еще сейчас поддерживает Лукашенко © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo

«Мы видим, что некоторые протесты и какие-то акции фактически создаются за сутки. За сутки людей призывают выйти, и они выходят. Поэтому если что-то случится и скажут завтра выходить, завтра выйдет это же количество людей на улицы не только Минска, но и других городов», — указал Болкунец.

Поэтому эти протесты для белорусских властей в фигуральном смысле являются не просто «звоночком», но целым «колоколом», который белорусская власть не слышит, добавил политолог.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).