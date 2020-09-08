Более того, подчеркнул эксперт, даже если в какой-то период времени протесты пойдут на спад, в случае какой-то критической ситуации протесты могут спонтанно возобновиться.
«Мы видим, что некоторые протесты и какие-то акции фактически создаются за сутки. За сутки людей призывают выйти, и они выходят. Поэтому если что-то случится и скажут завтра выходить, завтра выйдет это же количество людей на улицы не только Минска, но и других городов», — указал Болкунец.
Поэтому эти протесты для белорусских властей в фигуральном смысле являются не просто «звоночком», но целым «колоколом», который белорусская власть не слышит, добавил политолог.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).