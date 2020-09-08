Ранее правительство РФ расширило персональные санкции против «вышедших в тираж» деятелей украинской политики, куда попал в том числе Петр Порошенко. Сам Порошенко счел эти санкции «государственной наградой».
Эксперт подчеркнул, что диверсионные акты против России были организованы, как минимум, с его ведома а, скорее всего, даже при его непосредственном руководстве, о чем с охотой свидетельствуют украинские официальные лица.
«Я имею в виду операцию по заманиванию наших граждан на территорию Белоруссии — в принципе, только за это Зеленского можно легко отправить в бурлящий санкционный "котел" вслед за Порошенко», — пояснил Корнилов.
Сейчас этого делать нельзя — иначе будут отрезаны последние пути для диалога вокруг Минских соглашений, но ровно в тот день, когда он перестанет быть президентом, ему вспомнят все, добавил политолог.