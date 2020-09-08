Предыдущий президент Украины Петр Порошенко к российским санкциям подготовился «как минимум морально», и сильно они его не удивят. В отличие от того случая, когда РФ впервые объявила его персоной нон грата. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в комментарии Федеральному агентству новостей

Корнилов объяснил, почему Россия ввела санкции против Порошенко только сейчас © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петр Порошенко. Сам Порошенко счел эти санкции «государственной наградой».

Эксперт подчеркнул, что в то время Порошенко предпринимал колоссальные усилия, чтобы его допустили в Россию, и даже писал письма в соответствующие структуры, в которых демонстрировал огромную любовь к России и рассказывал о своих родственных связях в Петербурге.

«Думаю, что теперь введенные ограничения не вызвали у него шок, хотя вопрос с его фабрикой под Липецком до сих пор остается болезненным. По большому счету, она уже давно не функционирует, так что теперь в отношении нее у Петра Алексеевича только одна задача — сделать так, чтобы ее вообще у него не конфисковали напрочь», — уверен Корнилов.

Политолог добавил, что похожая судьба ожидает и ныне действующего президента Украины Владимира Зеленского, который одними только диверсиями украинских спецслужб наработал на антироссийские санкции.