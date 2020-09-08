Ранее правительство РФ расширило персональные санкции против «вышедших в тираж» деятелей украинской политики, куда попал в том числе Петр Порошенко. Сам Порошенко счел эти санкции «государственной наградой».
Эксперт подчеркнул, что в то время Порошенко предпринимал колоссальные усилия, чтобы его допустили в Россию, и даже писал письма в соответствующие структуры, в которых демонстрировал огромную любовь к России и рассказывал о своих родственных связях в Петербурге.
«Думаю, что теперь введенные ограничения не вызвали у него шок, хотя вопрос с его фабрикой под Липецком до сих пор остается болезненным. По большому счету, она уже давно не функционирует, так что теперь в отношении нее у Петра Алексеевича только одна задача — сделать так, чтобы ее вообще у него не конфисковали напрочь», — уверен Корнилов.
Политолог добавил, что похожая судьба ожидает и ныне действующего президента Украины Владимира Зеленского, который одними только диверсиями украинских спецслужб наработал на антироссийские санкции.