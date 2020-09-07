Митинги в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко были не столь многочисленны, как митинги оппозиции, потому что они не были организованы должным образом. Об этом рассказал белорусский политолог Петр Петровский в интервью информационному агентству NewsFront

Белорусский эксперт объяснил, почему Лукашенко не выведет своих сторонников на улицу © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Политолог отметил, что проведение подобных митингов является частью задачи политической модернизации страны, о чём не единожды все говорили.

«Модернизации этой системы, когда есть лидер, который принимает решения и берёт на себя всю полноту ответственности, но при этом нет сильного прогосударственного гражданского общества», — указал Петровский.

По его мнению, сейчас требуется как раз создание качественного гражданского общества, сильных новых каналов коммуникации и привлечение даже каких-то нетрадиционных способов и мер.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36, млрд рублей).