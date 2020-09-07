«Они делались на коленках. Я просто знаю, как всё это организовывалось изнутри. Я вообще удивлён, что на них столько людей приходило, особенно на тот митинг в Минске, когда вышло 35-40 тысяч. Я извиняюсь, но начать организовывать митинг с 6 вечера на 11 часов следующего дня и привести столько людей, я считаю это подвигом. И всё это вне административного ресурса. О каком админресурсе мы можем говорить, если ни студенты, ни школьники, ни учителя, ни преподаватели вузов сейчас не мобилизуемы, все находятся в отпусках», — пояснил эксперт.
Политолог отметил, что проведение подобных митингов является частью задачи политической модернизации страны, о чём не единожды все говорили.
«Модернизации этой системы, когда есть лидер, который принимает решения и берёт на себя всю полноту ответственности, но при этом нет сильного прогосударственного гражданского общества», — указал Петровский.
По его мнению, сейчас требуется как раз создание качественного гражданского общества, сильных новых каналов коммуникации и привлечение даже каких-то нетрадиционных способов и мер.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36, млрд рублей).