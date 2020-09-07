Деньги в Белоруссии заканчиваются не только из-за протестов, но и из-за сложившейся практики девальвации белорусского рубля после выборов, когда население начинает массово скупать валюту. Об этом рассказал экономист и политолог Дмитрий Болкунец 7 сентября в комментарии «Вечерней Москве»

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Происходит это потому, подчеркнул эксперт, что правительство начинает печатать деньги, раздавать их избирателям, создавая видимость повышения зарплат, а граждане берут эти деньги и конвертируют в доллары.

«Но, конечно, то, что резервы сократились на 1,4 миллиона, — это самое большое падение с 2003 года. Август побил абсолютно все рекорды населения и предприятий по активности скупки валюты. И такая тенденция продолжится с политическим кризисом», — указал Болкунец.

Специалист считает, что на спад протесты не пойдут, так что страна продолжит и дальше терять деньги, добавив, что власти не доверяет в том числе малый и средний бизнес и IT-кластеры, выводящие свои капиталы из Белоруссии и даже переезжающие физически.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36, млрд рублей).