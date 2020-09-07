Ранее в Нацбанке Белоруссии сообщили, что всего за месяц страна потратила 15 процентов золотовалютных резервов, сократившихся до 7,4578 миллиарда долларов США, объяснив это непрекращающимися протестами после выборов президента.
Происходит это потому, подчеркнул эксперт, что правительство начинает печатать деньги, раздавать их избирателям, создавая видимость повышения зарплат, а граждане берут эти деньги и конвертируют в доллары.
«Но, конечно, то, что резервы сократились на 1,4 миллиона, — это самое большое падение с 2003 года. Август побил абсолютно все рекорды населения и предприятий по активности скупки валюты. И такая тенденция продолжится с политическим кризисом», — указал Болкунец.
Специалист считает, что на спад протесты не пойдут, так что страна продолжит и дальше терять деньги, добавив, что власти не доверяет в том числе малый и средний бизнес и IT-кластеры, выводящие свои капиталы из Белоруссии и даже переезжающие физически.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36, млрд рублей).