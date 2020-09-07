Инициатива похитить члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову могла исходить от самостоятельно действующих групп в белорусской власти. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

«Похитили в центре Минска». Подробности исчезновения Марии Колесниковой © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Когда в стране острая ситуация, внутри власти создаются, как у нас любят говорить, «кремлевские башни», то есть разные группы, которые начинают действовать несколько самостоятельно. Я не исключаю, что это могут быть действия одной из такого рода групп в белорусском руководстве», — считает эксперт.

Возможно, полагает Жарихин, такая группа думает, что только путем жесткого подавления, а не через реформирование политической системы возможен выход из сложившегося в республике политического кризиса.

Политолог добавил, что в любом случае ничего, кроме вреда, такие действия для президента Александра Лукашенко не создают.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36, млрд рублей).