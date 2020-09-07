Днем в понедельник Координационный совет на своих ресурсах распространил видео с предположительным задержанием Колесниковой, состоявшимся утром. На нем видно, как неизвестные сажают человека, предположительно, Колесникову, в микроавтобус. Тем не менее до сих пор ни в милиции Минска, ни в МВД Белоруссии и Комитете госконтроля не подтвердили задержания.
«Когда в стране острая ситуация, внутри власти создаются, как у нас любят говорить, «кремлевские башни», то есть разные группы, которые начинают действовать несколько самостоятельно. Я не исключаю, что это могут быть действия одной из такого рода групп в белорусском руководстве», — считает эксперт.
Возможно, полагает Жарихин, такая группа думает, что только путем жесткого подавления, а не через реформирование политической системы возможен выход из сложившегося в республике политического кризиса.
Политолог добавил, что в любом случае ничего, кроме вреда, такие действия для президента Александра Лукашенко не создают.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36, млрд рублей).