Отмечается, что Совет по финансовой стабильности на заседании 2 сентября поддержал повышение суммы гарантии вкладов с 200 до 600 тысяч гривен (около 1,5 млн рублей).
Такое повышение рекомендуется после конвертации текущих обязательств Фонда гарантирования перед правительством и будущих процентных платежей. Это позволит Фонду повысить гарантии по вкладам.
По данным Фонда, полностью защищены вклады (до 200 тыс. грн — около 500 тыс. рублей) 98,4% вкладчиков в банках-участниках. По сумме гарантиями Фонда полностью покрывается 43,1% вкладов, что составляет 204,24 млрд грн.