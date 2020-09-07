При ликвидации банков на Украине вкладчики могут гарантировано получить сумму в три раза больше, чем была ранее. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба Нацбанка страны

НБУ выведет из оборота монету в 25 копеек © goodfon.ru

Такое повышение рекомендуется после конвертации текущих обязательств Фонда гарантирования перед правительством и будущих процентных платежей. Это позволит Фонду повысить гарантии по вкладам.

По данным Фонда, полностью защищены вклады (до 200 тыс. грн — около 500 тыс. рублей) 98,4% вкладчиков в банках-участниках. По сумме гарантиями Фонда полностью покрывается 43,1% вкладов, что составляет 204,24 млрд грн.