Фанаты киевского «Динамо» ответили на заявление главного тренера команды Мирчи Луческу, который сказал, что ему нет дела до ультрас клуба, которых, по его словам, кто-то подталкивает к протестам против него. Об этом 7 сентября говорится в заявлении на странице «WBC Ультрас Динамо» в Facebook

«Этот пресловутый провокатор утверждает, что к протестам нас кто-то подталкивает. Мы отдаем должное его теории заговора, но хотим отметить следующее. К протестам нас подталкивают понятия принципов и чести. Мы не можем позволить тренировать команду человеку, сознательно много лет создававшему конфронтацию на ровном месте и ставившему под сомнение любые достижения клуба "Динамо" Киев, его игроков и тренеров», — говорится в сообщении. Малосолов объяснил, почему Луческу предал Донбасс, возглавив «Динамо Киев» © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Фанаты подчеркнули важность того, чтобы главным тренером команды был человек с хорошей репутацией, с которым можно было бы налаживать связь и вместе шагать к новым победам.

По словам фанатов, очевидно, что Луческу никогда не впишется в категорию подобных тренеров, поэтому ему «не место в «Динамо!».