«Этот пресловутый провокатор утверждает, что к протестам нас кто-то подталкивает. Мы отдаем должное его теории заговора, но хотим отметить следующее. К протестам нас подталкивают понятия принципов и чести. Мы не можем позволить тренировать команду человеку, сознательно много лет создававшему конфронтацию на ровном месте и ставившему под сомнение любые достижения клуба "Динамо" Киев, его игроков и тренеров», — говорится в сообщении.
Фанаты подчеркнули важность того, чтобы главным тренером команды был человек с хорошей репутацией, с которым можно было бы налаживать связь и вместе шагать к новым победам.
По словам фанатов, очевидно, что Луческу никогда не впишется в категорию подобных тренеров, поэтому ему «не место в «Динамо!».