Президент Украины Владимир Зеленский призывает правоохранительные органы как можно скорее расследовать акт надругательства над скульптурой «Горькая память детства» на территории Национального музея Голодомора-геноцида, который произошел в ночь на 22 августа текущего года. Об этом 7 сентября сообщает Офис президента Украины на своем сайте

Зеленский получил письмо от президента Всемирного конгресса украинцев Павла Грода, в котором выражается озабоченность актом вандализма, совершенным накануне 29-й годовщины независимости Украины. Конгресс обратился к президенту с просьбой принять меры для расследования преступления и привлечения виновных к ответственности. Вандалы в Киеве атаковали один из символов памяти о голодоморе © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

«Очень огорчен инцидентом, который резко контрастирует с моими впечатлениями от общения с креативными и талантливыми людьми во время поездок по регионам Украины. Вандалы пытались повредить скульптуру "Горькая память детства" на территории мемориального комплекса памяти жертв Голодомора. Моя позиция четкая и однозначная: любые проявления вандализма являются пещерной дикостью и никоим образом не могут быть оправданы», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что полиция должна провести все необходимые следственные действия, квалифицировать правонарушение и в течение месяца доложить о ходе расследования. Виновные должны понести наказание, предусмотренное украинским законодательством. Дело находится под контролем заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

Мемориал будет отреставрирован, а скульптуру восстановят.