Министр юстиции Украины Денис Малюська опроверг слухи о своей отставке, а в качестве подтверждения слов 7 сентября выложил у себя в Facebook фото за рабочим столом с ведром попкорна

«Куча знакомых просят прокомментировать слухи и многочисленные публикации о том, что то меня уволят, то я сам в отставку собрался. "Комментарий на фото". А вообще, если кто-то из подчиненных расслабится и перестанет быстро и активно работать, ожидая смены команды, уволю немедленно. Арбайтен!», — написал министр.

«Сумасшедший человек»: эксперт назвал Малюську угрозой для украинского государства © Facebook, Denis Malyuska

Информация о кадровых перестановках в правительстве Украины появилась днем 7 сентября, по данным СМИ, нынешним главой Минюста недовольна треть правящей партии из-за эксцентричности его поведения. В открытых источниках появилась также информация о том, что заменить его может генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Спустя примерно час после публикации данных о кадровых ротациях, Малюська отреагировал на слухи постом с попкорном.

Денис Малюська ровно год занимает пост главы Министерства юстиции Украины, состоит в партии «Слуга народа». Ранее работал в банке, основал адвокатское объединение и занимался издательской деятельностью.