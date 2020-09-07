Соответствующие нововведения планируются согласно Государственной программе строительства дорог на 2021-2025 гг.
«В Украине на отвалах промышленных предприятий накопилось более 160 млн тонн шлаков и около 250 млн тонн золошлаковых материалов ТЭЦ. Ежегодно эти показатели увеличиваются на 10-11 млн тонн и 6-7 млн тонн соответственно. Следовательно, предложенная Концепция является актуальной и прогрессивной для экономического развития страны», — рассказала координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Ольга Бойко.
Бизнес-сообщество концептуально поддерживает инициативу «Укравтодора» и призывает доработать текст документа.