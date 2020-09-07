Доля автострад с цементобетонным покрытием на Украине увеличится до 30%, в частности, благодаря использованию промышленных отходов в составе бетонной смеси. Соответствующий документ на днях был опубликован на сайте «Укравтодора»

СБУ проводит обыски в рамках дела о «Большом строительстве» дорог © из открытых источников «В Украине на отвалах промышленных предприятий накопилось более 160 млн тонн шлаков и около 250 млн тонн золошлаковых материалов ТЭЦ. Ежегодно эти показатели увеличиваются на 10-11 млн тонн и 6-7 млн тонн соответственно. Следовательно, предложенная Концепция является актуальной и прогрессивной для экономического развития страны», — рассказала координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Ольга Бойко. Бизнес-сообщество концептуально поддерживает инициативу «Укравтодора» и призывает доработать текст документа.