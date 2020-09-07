Участники заседания Совета глав казацких организаций Украины призвали мэра Запорожья отменить марш ЛГБТ-представителей «ЗапорожьеПрайд», запланированный на 20 сентября. Текст обращения опубликовала пресс-служба Запорожской епархии УПЦ 6 сентября

В Одессе подрались сторонники и противники ЛГБТ: как это было? — видео обращении.

Представители казачества призвали власть «принять мудрое решение и не допустить разложения нашего общества». Документ был подписан главой Синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки казачества митрополитом Запорожским Лукой.

Прайд (англ. pride — «гордость») — это акция, которую граждане проводят, чтобы показать, что в обществе есть ЛГБТ-представители, защитить свои права и напомнить о важности установления гражданского равноправия для всех людей — вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности.