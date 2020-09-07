«Грех, который пропагандируется этим маршем, порочит человеческое достоинство. Тот, кто позволяет проведение в Запорожье этого мероприятия, становится соучастником того, что убивает нравственность, личность и душу человека. Публичные мероприятия ЛГБТ-сообщества уничтожают нашу культуру и развращают наш народ», — говорится в обращении.
Представители казачества призвали власть «принять мудрое решение и не допустить разложения нашего общества». Документ был подписан главой Синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки казачества митрополитом Запорожским Лукой.
Прайд (англ. pride — «гордость») — это акция, которую граждане проводят, чтобы показать, что в обществе есть ЛГБТ-представители, защитить свои права и напомнить о важности установления гражданского равноправия для всех людей — вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности.