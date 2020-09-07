Отмечается, что органы местного самоуправления оказались перед рядом проблем, которые связаны с многочисленными проверками и обысками правоохранительными органами, которые фактически парализуют деятельность по обеспечению нормальной жизнедеятельности общин и предоставления услуг жителям.
Выборочное согласование местных заимствований ставит под угрозу финансирование выплат зарплаты работникам бюджетной сферы, завершение ремонта школ, детских садов, оснащение больниц. Также мэры отмечают, что блокировка счетов коммунальных предприятий, предоставляющих услуги теплоснабжения, приведет к срыву отопительного сезона.
«Мы убеждены, что только установлением диалога центральной и муниципальной власти, их постоянным сотрудничеством и координацией удастся достичь европейского уровня качества предоставления услуг населению, гарантировать права общин и граждан во время предвыборной кампании на местных выборах 2020 года, своевременно начать по всей стране отопительный сезон», — говорится в письме.