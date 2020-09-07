Мэры украинских городов требуют встречи с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить создавшиеся проблемы из-за плохой коммуникации с центральной властью. Об этом говорится в открытом письме правления Ассоциации городов Украины к главе государства относительно защиты конституционных прав общин, опубликованном на сайте ассоциации 7 сентября

Самоуправление против самоуправства. Местные выборы как последний шанс Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Выборочное согласование местных заимствований ставит под угрозу финансирование выплат зарплаты работникам бюджетной сферы, завершение ремонта школ, детских садов, оснащение больниц. Также мэры отмечают, что блокировка счетов коммунальных предприятий, предоставляющих услуги теплоснабжения, приведет к срыву отопительного сезона. «Мы убеждены, что только установлением диалога центральной и муниципальной власти, их постоянным сотрудничеством и координацией удастся достичь европейского уровня качества предоставления услуг населению, гарантировать права общин и граждан во время предвыборной кампании на местных выборах 2020 года, своевременно начать по всей стране отопительный сезон», — говорится в письме.