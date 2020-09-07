Экс-чиновники международного аэропорта «Борисполь» в Киеве в течение пяти лет незаконно сдавали в аренду помещения предпринимателям. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)

Одесский аэропорт эвакуировали из-за украинца, которому не хватало внимания © commons.wikimedia.org, Ciuffolotto

В целом, передавать госимущество в аренду имеет право исключительно Фонд государственного имущества по соответствующей конкурсной процедуре.

По данным следствия, служебные лица аэропорта с 2014 по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения предпринимателям по заниженной стоимости.

Следователи сообщили о подозрении по этому делу бывшему руководителю предприятия и начальнику службы арендных отношений. Их имена не указываются. Действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»).