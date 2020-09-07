«НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему незаконного распоряжения имуществом государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь", что привело к заданному на более 16,5 млн грн ущерба госпредприятию», — говорится в сообщении.
В целом, передавать госимущество в аренду имеет право исключительно Фонд государственного имущества по соответствующей конкурсной процедуре.
По данным следствия, служебные лица аэропорта с 2014 по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения предпринимателям по заниженной стоимости.
Следователи сообщили о подозрении по этому делу бывшему руководителю предприятия и начальнику службы арендных отношений. Их имена не указываются. Действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»).