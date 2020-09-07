Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая заболела коронавирусом, лечится и работает в особняке под Киевом. Об этом сообщило издание «Страна» 7 сентября

Заболевшая коронавирусом Тимошенко рассказала о состоянии своего здоровья © РИА Новости, Макс Левин | Перейти в фотобанк данным журналистов, Тимошенко много лет снимает особняк в пгт Козине с личным пляжем и живописным садом. Дом находится в закрытом коттеджном городке «Серебряная волна».

Согласно документам, особняк на 588 кв. м и земельный участок 33 сотки принадлежит двоюродной сестре Тимошенко Татьяне Шараповой. Ее мать, она же тетя лидера «Батькивщины» — депутат Днепровского облсовета Антонина Ульяхина — является собственницей еще 27 «золотых» соток по соседству.

«В доме мы увидели открытые окна, разными цветами светится и струится фонтан посреди озера, на пляже стоят шезлонги и припаркован водный мотоцикл», — рассказали журналисты.

По данным издания, весь двор Тимошенко утопает в петуниях, а центральный вход в дом украшают кусты в виде кубов.

Неподалеку от матери живет дочь Тимошенко Евгения, чей коттедж, хоть и находится среди сосен, имеет непосредственный выход к оживленной трассе. По данным журналистов, женщина живет там более 10 лет и тоже на «птичьих правах», так как и этот дом записан на Ульяхину. Коттедж и 46 соток земли обошлись при покупке в 3 миллиона гривен (8,2 миллиона рублей).

Ранее Тимошенко сообщила, что «кризисное состояние» в ходе болезни удалось пережить и сегодня, хотя до выздоровления еще далеко, есть возможность «шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни».