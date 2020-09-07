Информацию о том, что бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко собирается покинуть политику, 7 сентября опубликовал новостной медиаресурс Vesti.ua со ссылкой на собственные источники

По данным сайта, лидер «Батькивщины» хочет уйти из политики «с высоко поднятой головой».

Заболевшая коронавирусом Тимошенко рассказала о состоянии своего здоровья © РИА Новости, Макс Левин | Перейти в фотобанк

В партии «Батькивщина» говорили об уходе Тимошенко еще до того, как бывший депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко выдвинулся на довыборах в парламент по 208-му округу в Черниговской области. В июле сама Тимошенко заявила, что ее партия поддержит этого кандидата.

В партии наметилась поляризация: с одной стороны, лидером политсилы якобы стремится стать Ляшко, с другой стороны, старые партийцы не хотят сдавать позиции. За каждой из групп стоят свои представители украинской олигархии.

По всей видимости, борьба за «Батькивщину» будет серьезной, потому что политсила Тимошенко на сегодняшний день едва ли не единственная, у которой есть работающее представительство во всех регионах страны, пишет издание.

Сейчас Юлия Тимошенко официально находится на больничном, информация о ее заражении коронавирусом появилась в СМИ 23 августа. Позже стало известно, что бывшему премьеру понадобился аппарат ИВЛ, однако позднее эту часть сообщения в партии опровергли.