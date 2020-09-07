Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко во время пребывания на Львовщине с рабочим визитом станцевал с женой под песню «Гуцулка Ксеня», на что неоднозначно отреагировали пользователи сети. Видео было обнародовано на днях на YouTube

Подо Львовом Порошенко закидали дымовыми шашками © Стрингер

«Без лишних преувеличений я могу назвать себя давним ценителем джаза. И как приятно было в этот осенний вечер услышать наш любимый с Мариной романс "Ой ты, девочка, из ореха зерня…» в блестящем исполнении Петра Радейка — солиста Львовской национальной оперы. Это было проникновенно, щемяще — до глубины души», — написал экс-президент на своей странице в Facebook.

При этом пользователи сети неоднозначно отреагировали на танец Порошенко с женой под «Гуцулку Ксеню» во Львове, в частности, вспомнили о том, что у бывшего гаранта 16 июня скончался отец: «Так у него же папа умер?!», «Как же траур по родным?», «А что, для него траур по двум родителям — нет? Рано начал танцевать и радоваться. Смеется и радуется тот, кто смеется последним», «Траур он не носит, можно танцевать <…>, конечно, ради положительных выборов он и "Катюшу" споет!», «Что им беда сделает, они себе танцуют, а на словах страшно переживают за Украину и народ».

Были среди комментаторов и те, кто вступился за Порошенко: «А если бы не танцевал, то сказали бы, что не уважает», «Жизнь продолжается дальше. Он был, есть и будет публичным человеком», «Во Львове может танцевать, мы его уважаем и будем голосовать», «А что здесь плохого: у них так, как и у всех, жизнь продолжается, думайте о своем поведении».