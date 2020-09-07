«Украина изучила внимательно оба обстрела и расценивает их как два отдельных случая, совершенных с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня», — сказал представитель Офиса главы государства.
В заявлении отмечается, что украинские военные в случае необходимости готовы защищать суверенитет, территориальную целостность государства и жизнь украинских граждан, «своевременно и решительно реагируя на активность противника».