Россия должна вмешаться в ситуацию и повлиять на руководство ДНР и ЛНР, которые 6 сентября, по мнению Киева, нарушили перемирие. Об этом 7 сентября сообщает Укринформ со ссылкой на источник в Офисе президента Украины

Время «Ч» для Донбасса: что происходит в регионе после «ультиматума Пушилина» © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В заявлении отмечается, что украинские военные в случае необходимости готовы защищать суверенитет, территориальную целостность государства и жизнь украинских граждан, «своевременно и решительно реагируя на активность противника».