Для Украины невыгодна победа оппозиции в Белоруссии, поскольку она не сможет урегулировать ситуацию в этой стране. Об этом политолог Валентин Гайдай сказал в комментарии изданию «Голос.UA» 7 сентября

Погребинский сказал, чем закончится блеф Украины в отношении Белоруссии © Facebook, Михаил Погребинский отметил он.

По его мнению, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и другие оппозиционеры не смогут урегулировать ситуацию в стране.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.