В Белоруссии занялись подготовкой предложений по расширению полномочий правительства республики и местных органов власти. Указ об этом подписал премьер-министр страны Роман Головченко, сообщает пресс-служба совета министров республики

«Распоряжением премьер-министра Беларуси от 4 сентября 2020 года создана межведомственная рабочая группа для подготовки предложений по расширению полномочий правительства Республики Беларусь и местных органов власти», — говорится в сообщении. Рабочий премьер и спорный министр. Кого и почему переназначил Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко переназначил правительство республики 19 августа в разгар политического кризиса в стране. Роман Головченко, вновь утвержденный белорусским президентом на свой пост, занимал должность премьер-министра с 4 июня этого года.