«Распоряжением премьер-министра Беларуси от 4 сентября 2020 года создана межведомственная рабочая группа для подготовки предложений по расширению полномочий правительства Республики Беларусь и местных органов власти», — говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко переназначил правительство республики 19 августа в разгар политического кризиса в стране. Роман Головченко, вновь утвержденный белорусским президентом на свой пост, занимал должность премьер-министра с 4 июня этого года.