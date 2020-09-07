«Малюська в качестве министра юстиции представляет собой угрозу государству Украина, поскольку он — сумасшедший человек. <…> В данный момент Украина занимает первое место по уровню преступности в Европе, но Малюська, абстрагируясь от данного факта, предлагает следовать модели, свойственной государствам Скандинавии, отличающимся высокими стандартами жизни и правовой культуры, притом что экономика Украины следует в совершенно ином направлении», — отметил эксперт.
По его словам, Малюська рассматривает пенитенциарную систему как некое коммерческое предприятие, которое должно зарабатывать деньги.
«Но ему, видимо, не ведомо, что основная ее функция — это наказание преступника с целью перевоспитания, чтобы у него более не появилось желания вернуться обратно. На данный момент мы имеем статистику невероятно тяжелых последствий закона Савченко, когда абсолютно механически и неоправданно на свободу были выпущены злостные преступники, и на этом фоне нам предлагается продолжить этот эксперимент», — заключил Шабовта.
Ранее Малюська заявил, что в результате сокращения на Украине должно остаться всего две тюрьмы на всю страну, а СИЗО должны быть во всех крупных городах.