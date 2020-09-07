Предложение министра юстиции Дениса Малюськи о сокращении общего количества тюрем в стране до двух невозможно расценивать иначе, как вредительство на государственном уровне. Об этом 7 сентября сообщил эксперт по безопасности Украинского института политики Сергей Шабовта, передает golos.ua

На собаку не хватило: глава Минюста Малюська снова пожаловался на маленькую зарплату © Facebook, Denis Malyuska отметил эксперт.

По его словам, Малюська рассматривает пенитенциарную систему как некое коммерческое предприятие, которое должно зарабатывать деньги.

«Но ему, видимо, не ведомо, что основная ее функция — это наказание преступника с целью перевоспитания, чтобы у него более не появилось желания вернуться обратно. На данный момент мы имеем статистику невероятно тяжелых последствий закона Савченко, когда абсолютно механически и неоправданно на свободу были выпущены злостные преступники, и на этом фоне нам предлагается продолжить этот эксперимент», — заключил Шабовта.

Ранее Малюська заявил, что в результате сокращения на Украине должно остаться всего две тюрьмы на всю страну, а СИЗО должны быть во всех крупных городах.