Более 300 посетителей Сада им. Шевченко в центре Харькова устроили пикники на газонах в знак протеста против применения силы к нарушителям запрета посещать парковые зоны. Об этом местное издание «Объектив» сообщило 6 сентября

«Как готовить кушать?»: жители 150 домов на Харьковщине вышли на улицы из-за отключения газа © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«За 15 минут пикетчики вынуждены были сойти с газонов», — говорится в сообщении.

Впрочем, некоторых пикетчиков это не остановило — они бегали под водой и пели песни.

События, возмутившие участников пикета, произошли в саду в пятницу, 5 сентября. По данным издания, пострадавшие студенты — Диана и Сергей — прогуливались по центру Харькова, когда неожиданно девушку начало тошнить. Тогда молодые люди отправились в туалет в Саду им. Шевченко, но к женской уборной вела длинная очередь, поэтому пара пошла в мужскую. В этот момент к ним начали врываться неизвестные люди в черных футболках и кепках.

«Я начал кричать, что девушке плохо, мы сейчас будем выходить. Зачем вы вдираетесь? Отстаньте, все нормально. Через несколько минут к нам снова стучат в дверь, пытаются открыть дверь. Нам выбили двери, или ее открыли ключом, был хлопок двери, ударили по двери и их выбили. Охранники начали фотографировать, снимать. Диане в лицо начали тыкать по телефону… Меня повалили на землю и начали бить. У моей девушки на руках остались синяки. У меня разбита голова», — рассказал Сергей.

После избиения пострадавшие позвонили родным, вызвали полицию и написали заявление.

Заместитель директора охранной фирмы «Антирейдер», которая работает в саду им. Шевченко, Олег Черкашин заявил, что пока никаких доказательств того, что на студентов напали именно их работники, нет.

В тот же день похожая ситуация случилась с другим парнем, Андреем. Он рассказал, что лег на газон отдохнуть, тогда охранники силой начали поднимать его. По словам Андрея, он также вызвал полицию и написал заявление об избиении.