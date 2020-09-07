Телевизионные новости и программы в качестве основного СМИ указали 47% респондентов. При этом 46% опрошенных читают новости онлайн. Третьим по популярности средством массовой информации оказался Facebook, за который свой голос отдали 34% участников опроса.
Четверть украинцев узнает местные новости от родных и друзей, 18% — из газет и журналов, 11% предпочитают Telegram, 10% — Instagram и 10% — радио.
В качестве основного источника информации государственные сайты и соцсети указали 9% респондентов, Viber — 8%.
Билборды, листовки и постеры выбрали 3% участников опроса, а TikTok — 2%.
Об этом 7 сентября свидетельствуют результаты опроса, который провела Социологическая группа «Рейтинг».