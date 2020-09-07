Основными средствами массовой информации, из которых украинцы получают новости, оказались телеканалы, сайты и Facebook. Об этом 7 сентября свидетельствуют результаты опроса, который провела и выложила на своем сайте Социологическая группа «Рейтинг»

Телевизионные новости и программы в качестве основного СМИ указали 47% респондентов. При этом 46% опрошенных читают новости онлайн. Третьим по популярности средством массовой информации оказался Facebook, за который свой голос отдали 34% участников опроса. Почти 65% украинцев выступают за украинский язык как единственный государственный – опрос © politeka.net

Четверть украинцев узнает местные новости от родных и друзей, 18% — из газет и журналов, 11% предпочитают Telegram, 10% — Instagram и 10% — радио.

В качестве основного источника информации государственные сайты и соцсети указали 9% респондентов, Viber — 8%.

Билборды, листовки и постеры выбрали 3% участников опроса, а TikTok — 2%.

Об этом 7 сентября свидетельствуют результаты опроса, который провела Социологическая группа «Рейтинг».