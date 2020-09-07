Мужчины возле одной из киевских школ подстерегли детей, угрожали им холодным оружием и забрызгали газом после конфликта. Видео обнародовал 6 сентября YouTube-канал Hot News

Ради алкоголя украинец был готов взорвать гранату на заправке © CC0, Pixabay

Судя по видеозаписи, двое мужчин разговаривают с несовершеннолетними молодыми людьми рядом со спортивной площадкой. Один из подростков уже лежит на асфальте рядом с велосипедом. Автор ролика призвал людей успокоиться, и бросить нож. Далее начался спор, и мужчину стали обвинять в избиении ребенка.

После этого злоумышленник потянул парня, который пытался отбиваться, и забрызгал баллончиком несколько школьников, которые пришли на помощь.