Как отмечает сайт znaj.ua, случай произошел в Киеве возле 216-й школы. Данные о том, что школьники принимали наркотические вещества, и поэтому вели себя крайне агрессивно, пока никем не подтвердилась. Что было причиной конфликта возле школы в Оболонском районе пока также неизвестно.
Судя по видеозаписи, двое мужчин разговаривают с несовершеннолетними молодыми людьми рядом со спортивной площадкой. Один из подростков уже лежит на асфальте рядом с велосипедом. Автор ролика призвал людей успокоиться, и бросить нож. Далее начался спор, и мужчину стали обвинять в избиении ребенка.
После этого злоумышленник потянул парня, который пытался отбиваться, и забрызгал баллончиком несколько школьников, которые пришли на помощь.