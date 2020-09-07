Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс осудил похищение члена президиума Координационного совета (КС) Марии Колесниковой и призвал власти Белоруссии ее освободить. Об этом министр написал в Twitter 7 сентября

«Вместо того, чтобы разговаривать с жителями Белоруссии, побежденное руководство цинично пытается устранять одного за другим. Похищение Марии Колесниковой в центре Минска — это позорный поступок… Она должна быть немедленно освобождена», — написал министр.

Тихановская прокомментировала похищение Колесниковой и других членов Координационного совета © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Марию Колесникову неизвестные в масках посадили в микроавтобус с надписью «Связь».

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков узнал об исчезновении Колесниковой и занялся ее поисками. Однако через час и он перестал выходить на связь, а позже в пресс-службе совета сообщили, что помимо Колесниковой и Родненкова на связь не выходит исполнительный секретарь КС Иван Кравцов.

Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич заявила, что милиция не располагает информацией о задержании представителей КС.

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии завела по этому факту дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вскоре после голосования покинула родную страну и уехала в Литву, откуда и руководит Координационным советом по сей день.