Больше половины украинцев не боятся эпидемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные 7 сентября на сайте Социологической группы «Рейтинг»

Инфекционист предупредил о бешеном скачке числа больных COVID-19 на Украине © REUTERS, Gleb Garanich

Угрожающей эпидемию считают 14% людей, а 2% не смогли ответить на вопрос.

Опрос проводился с 30 по 31 июля 2020 года. Данные были собраны с помощью метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка включала 2472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше.