Не считают угрожающей опасность заразиться коронавирусной инфекцией 58% украинцев. При этом 24% уверены, что коронавирус совсем не представляет угрозы. Также 26% украинцев полагают, что болезнь скорее угрожающая, чем нет, и 34% склонны полагать, что эпидемия скорее не угрожает.
Угрожающей эпидемию считают 14% людей, а 2% не смогли ответить на вопрос.
Опрос проводился с 30 по 31 июля 2020 года. Данные были собраны с помощью метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка включала 2472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше.