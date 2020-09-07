В Кремле обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения в Донбассе и настаивают на прекращении огня. Об этом 7 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Время «Ч» для Донбасса: что происходит в регионе после «ультиматума Пушилина» © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Мы, безусловно, обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы считаем и настаиваем на необходимости продолжения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как стороны посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла», — сказал Песков.

С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.