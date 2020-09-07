В воскресенье, 6 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые за неделю обстреляли территорию ДНР: под огнем оказались Донецк и окрестности Ясиноватой. В то же время штаб операции Объединенных сил (ООС) в этот же день заявил об обстрелах со стороны ополченцев и о потерях, а также об ответном огне — «потери противника уточняются».
«Мы, безусловно, обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы считаем и настаиваем на необходимости продолжения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как стороны посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла», — сказал Песков.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.