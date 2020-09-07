Глава МВД Украины Арсен Аваков – эффективный министр, который хорошо справляется со своей работой. Об этом 7 сентября в интервью изданию «Украинские новости» заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков

По словам Разумкова, альтернативы Авакову на этом посту нет, хотя «незаменимых и вечных людей» не бывает.

«Что касается долголетия, то, наверно, он просто хорошо справляется со своей работой, если и раньше, и сейчас занимает эту должность», — сказал Разумков.

СБУ возглавит «убийца» Авакова: Царев раскрыл план Зеленского по смещению главы МВД © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

За эти годы на Украине произошел ряд резонансных убийств, в том числе активистки Екатерины Гандзюк и журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета. По словам экс-депутата Верховной Рады Олега Царева, Аваков контролирует боевиков праворадикальной партии «Нацкорпус» и других националистов.