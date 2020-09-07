По словам Разумкова, альтернативы Авакову на этом посту нет, хотя «незаменимых и вечных людей» не бывает.
«Что касается долголетия, то, наверно, он просто хорошо справляется со своей работой, если и раньше, и сейчас занимает эту должность», — сказал Разумков.
Аваков занял свой пост в феврале 2014 года на волне так называемой революции достоинства.
За эти годы на Украине произошел ряд резонансных убийств, в том числе активистки Екатерины Гандзюк и журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета. По словам экс-депутата Верховной Рады Олега Царева, Аваков контролирует боевиков праворадикальной партии «Нацкорпус» и других националистов.