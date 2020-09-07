Правоохранители задержали мужчину, который во время обыска у него дома в Херсоне пытался скрыться на автомобиле и сбил полицейского. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба Нацполиции

«В Херсонское управление Департамента внутренней безопасности НПУ поступила информация о нанесении телесных повреждений 24-летнему сотруднику полиции при исполнении им служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

Полицейский на Украине угрожал женщинам пистолетом за отсутствие масок © CC0, Pixabay

Мужчина пытался покинуть пределы области. На 11-м километре от стационарного поста Пассат на автотрассе Херсон-Джанкой-Феодосия оперативники внутренней безопасности полиции и сотрудники Управления патрульной полиции в Херсонской области догнали его и задержали.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.