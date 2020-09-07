В компании «Укрзализныця» (УЗ) просрочен капитальный ремонт около 40% локомотивного состава и наблюдается плачевное состояние контактного провода, такую информацию 7 сентября привел глава компании Владимир Жмак в своем Telegram-канале

Суд обязал «Укрзализныцю» заплатить российскому «Сбербанку» долги Донецкой железной дороги © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Выходные дни в УЗ прошли неспокойно: возгорание локомотива на одном из перегонов во Львовской области и возгорание списанного вагона в Мариуполе. Сейчас исследуются все обстоятельства данных случаев. Предварительно анализируя причины, я уже могу сказать о просрочке капитального ремонта около сорока процентов локомотивного состава», — написал Жмак.

Правительство Украины обещает пересмотреть бюджет компании. Речь идет о выделении 4,5 млрд гривен (12,2 млрд рублей), в том числе на покупку нового подвижного состава.

«Укрзализныця» обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок от всех осуществляемых на Украине. При этом компания является акционерным обществом, принадлежащим государству и не подлежащим приватизации.

В августе текущего года хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил ходатайство Государственной исполнительной службы и признал госкомпанию «Укрзализныця» правопреемником Донецкой железной дороги по долгам перед «Сбербанком» на 68 млн долларов (5,1 млрд руб.).