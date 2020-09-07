Почти 30 горняков шахты «Октябрьская» в Днепропетровской области Украины пятый день протестуют под землей с требованием повысить им заработную плату. Об этом глава Независимого профсоюза горняков страны Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook 7 сентября

Почти 30 горняков продолжают протестовать под землей на шахте в Кривом Роге © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«На пятый день 29 горняков шахты "Октябрьская" продолжают подпольный протест за повышение зарплат, улучшение условий труда», — написал Волынец.

Он также рассказал, что жены горняков, их родственники и коллеги проводят автопробег в Кривом Роге в поддержку протестующих шахтеров и намерены провести пикет у здания горадминистрации.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.

В июле Волынец сообщал, что, по данным Министерства энергетики, задолженность по зарплате украинским шахтерам составляет около $26,25 миллиона (1,9 миллиарда рублей), и заявил, что реальный долг почти в два раза больше.