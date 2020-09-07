«Он (Львов. — Ред.) снова станет центром науки и образования и сможет реализовать свой потенциал. Львов вернет себе технологическую славу. Произведенное во Львове будет знаком качества в Европе и мире. Мы сможем развить туризм другого качества — для научных конференций и бизнес-форумов. Нам нужен другой статус: если ты не был во Львове — ты не видел Европы», — сказал кандидат в мэры.
Синютка занимал должность главы Львовской областной государственной администрацией с декабря 2014 года по июнь 2019-го. После последних президентских выборов на Украине Синютка объявил об отставке. В настоящее время является депутатом Рады от «Европейской солидарности».