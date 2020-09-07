Кандидатом на должность львовского городского головы от партии «Европейская солидарность» выдвинули депутата Верховной Рады Олега Синютку, который ранее был губернатором области. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба партии

Синютка занимал должность главы Львовской областной государственной администрацией с декабря 2014 года по июнь 2019-го. После последних президентских выборов на Украине Синютка объявил об отставке. В настоящее время является депутатом Рады от «Европейской солидарности».