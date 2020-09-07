По словам Степанова, в некоторых регионах заполненность коек составляет уже 60-65%. В отдельных больницах этот показатель уже дошел до 100%.
«Также я думаю, что Минздрав в ближайшее время выдаст поручение. Кроме тех 35 тысяч коек, которые у нас есть, в связи с ростом количества больных, мы считаем, что надо начать готовить еще в определенном количестве кровати для больных, в зависимости от региона. Я думаю надо подготовить еще порядка 15 тысяч коек», — заявил министр.
Число зараженных коронавирусом на Украине перевалило за 138 тысяч, свыше 2800 человек уже умерли, не справившись с вирусом. За минувшие сутки в стране зафиксировано более 2 тысяч вновь заболевших.
В «красную зону» на данный момент включены отдельные населенные пункты Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областей, где уровень заболеваемости самый высокий.