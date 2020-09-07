«Я сам никогда не употреблял, и если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю [идею легализации марихуаны в медицинских целях]», — сказал председатель ВР.
Он также считает неактуальной для Украины идею легализации проституции, так как украинское общество «ментально, религиозно и исторически» не готово к этому.
Первой за использование марихуаны в медицинских целях на Украине выступила бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен во многих странах.
Верховная Рада ранее зарегистрировала на сайте петицию, призывающую разрешить использование марихуаны в научных и медицинских целях.