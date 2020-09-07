Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не поддерживает идею легализации марихуаны в стране для использования в медицинских целях. Он сказал об этом в интервью агентству «Украинские новости» 7 сентября

Под прикрытием коронавируса на Украине хотят протолкнуть закон о легализации медицинской марихуаны — СМИ © CC0, Pixabay сказал председатель ВР.

Он также считает неактуальной для Украины идею легализации проституции, так как украинское общество «ментально, религиозно и исторически» не готово к этому.

Первой за использование марихуаны в медицинских целях на Украине выступила бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен во многих странах.

Верховная Рада ранее зарегистрировала на сайте петицию, призывающую разрешить использование марихуаны в научных и медицинских целях.