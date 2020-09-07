Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что говорить о развале однопартийного большинства в парламенте нет оснований, также нет предпосылок к его досрочному роспуску. Он сказал об этом в интервью «Украинским новостям» 7 сентября

Год монобольшинству: в «Слуге народа» рассказали о главных достижениях © Слуга Народу | Слуга Народу | Перейти в фотобанк

По словам Разумкова, монобольшинство есть, а то, что депутаты не всегда голосуют единогласно, — это нормально, так как среди такого большого числа парламентариев есть разные мнения и позиции.

«Основания для досрочного прекращения полномочий парламента четко выписаны в конституции. На сегодня ни одна из них, на мой взгляд, не может быть применена к действующей Верховной Раде Украины. Коалиция есть, мы работаем более чем регулярно, правительство работает. Никаких оснований для досрочного прекращения полномочий я пока не вижу. Надеюсь, что они не появятся», — сказал спикер Рады.

По итогам внеочередных парламентских выборов, прошедших на Украине 21 июля 2019 года, партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала рекордные 43,16%, что позволило ей создать однопартийное большинство в Раде и единолично сформировать состав правительства.