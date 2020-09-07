«Тогда мы все почувствовали себя невероятно сильными. Ведь только сильная страна борется за каждого своего гражданина и возвращает его домой. Без всяких "но". Так было год назад. Так было во время следующих обменов, возвратов и эвакуации. Так было, так есть и так будет всегда. Потому что Украина своих не оставляет», — написал Зеленский.
Год назад, 7 сентября, Москва и Киев провели обмен по формуле «35 на 35». Среди переданных Украине — 24 моряка, которых арестовали в России после керченской провокации декабря 2018 года, а также Олег Сенцов, отбывавший в России срок за подготовку теракта.
В Россию прилетели журналист, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и бывший командующий ПВО Славянской бригады Владимир Цемах.