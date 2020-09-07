Президент Владимир Зеленский 7 сентября у себя в Facebook обнародовал ролик с кадрами освобождения пленных в Донбассе годичной давности и заверил, что Украина и дальше будет бороться за возвращение домой своих граждан

«Тогда мы все почувствовали себя невероятно сильными. Ведь только сильная страна борется за каждого своего гражданина и возвращает его домой. Без всяких "но". Так было год назад. Так было во время следующих обменов, возвратов и эвакуации. Так было, так есть и так будет всегда. Потому что Украина своих не оставляет», — написал Зеленский.

Топ-12 политических событий на Украине в 2019 году © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Олег Сенцов, отбывавший в России срок за подготовку теракта.

В Россию прилетели журналист, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и бывший командующий ПВО Славянской бригады Владимир Цемах.