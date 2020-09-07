«Монатик, спасибо за настроение и энергию! Теперь можно снова в рабочий Ритм. Каждый LOVит Ритм», — написал депутат.
Ранее Камельчук называл пандемию коронавируса аферой, якобы организованной для экономического передела во всем мире.
«Монатик, спасибо за настроение и энергию! Теперь можно снова в рабочий Ритм. Каждый LOVит Ритм», — написал депутат.
Ранее Камельчук называл пандемию коронавируса аферой, якобы организованной для экономического передела во всем мире.
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.