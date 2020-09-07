Ничего личного, просто бизнес: MONATIK оскорбил чувства украинских патриотов
Ничего личного, просто бизнес: MONATIK оскорбил чувства украинских патриотов
© скриншот с видео Телеканал 1+1
«Монатик, спасибо за настроение и энергию! Теперь можно снова в рабочий Ритм. Каждый LOVит Ритм», — написал депутат.

Ранее Камельчук называл пандемию коронавируса аферой, якобы организованной для экономического передела во всем мире.