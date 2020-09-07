Народный депутат от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук проигнорировал карантинные рекомендации Министерства здравоохранения и посетил концерт украинского певца Монатика в одесском ночном клубе Ibiza Beach Club. Соответствующее видео он опубликовал 6 сентября на своей странице в Facebook

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