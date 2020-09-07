Мужчина прокомментировал случившееся как нарушение его прав.
«Склад новой почты номер 3, все в намордники или я не отдам вам вашу посылку! Внимание, вопрос: имеет ли право компания, которой вы оплачиваете услуги, чтобы она доставила вам посылку, одевать на вас намордник?» — написал Козлов.
Публикацию тут же прокомментировали другие жители Украины: «Такой умный! Пойди в МОЗ расскажи. Человек на рабочем месте и выполняет распоряжения. Все такие режиссеры стали, чуть что сразу камеры включают. Надень маску, забери свою посылку и иди», «Но везде пишут, что маска — это рекомендация, и мы сами решаем, одевать ее или нет».
По украинскому законодательству компании и предприниматели не могут обслуживать клиентов без маски, за это полагается штраф. Однако в СМИ приводят примеры предприятий, где все равно не соблюдают масочный режим. В магазине «Робин-бобин» в Херсоне, на который пожаловались местные жители, заявили, что не могут никого заставить носить маски.
Аналогичный конфликт произошел в харьковском метро 13 августа, когда пожилой мужчина отчитал молодого парня за отсутствие маски: «Ты на меня дышишь своим ковидом, выйди вон из вагона».
Всего зараженных коронавирусом на Украине более 138 тысяч, свыше 2800 человек уже умерли, не справившись с вирусом.