Житель Херсонщины Антон Козлов записал на видео свой конфликт с оператором службы доставки в городе Новая Каховка из-за маски, ролик появился на портале «Типичный Херсон» 7 сентября

Мужчина прокомментировал случившееся как нарушение его прав.

«Склад новой почты номер 3, все в намордники или я не отдам вам вашу посылку! Внимание, вопрос: имеет ли право компания, которой вы оплачиваете услуги, чтобы она доставила вам посылку, одевать на вас намордник?» — написал Козлов.

Министр объяснил украинским школьникам, почему им будет достаточно одной одноразовой маски в день © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

По украинскому законодательству компании и предприниматели не могут обслуживать клиентов без маски, за это полагается штраф. Однако в СМИ приводят примеры предприятий, где все равно не соблюдают масочный режим. В магазине «Робин-бобин» в Херсоне, на который пожаловались местные жители, заявили, что не могут никого заставить носить маски.

Аналогичный конфликт произошел в харьковском метро 13 августа, когда пожилой мужчина отчитал молодого парня за отсутствие маски: «Ты на меня дышишь своим ковидом, выйди вон из вагона».

Всего зараженных коронавирусом на Украине более 138 тысяч, свыше 2800 человек уже умерли, не справившись с вирусом.