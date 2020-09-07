Кароль вместе с Горбуновым открыла второй выпуск украинскоих «Танцев со звездами», она спела саундтрек к фильму «Великий Гэтсби». Певица была в платье с акцентом на декольте.
Некоторым зрителям показалось, что Кароль выглядела не очень хорошо.
«Запухшая Кароль, это такой новый тренд?», «Тина, перед эфиром не бухай», — посоветовали они в комментариях к фотографии.
В то же время другим образ певицы понравился.
«Королева», «Красотка, как всегда», «Супер», «Сегодняшний образ Тины был шикарен!» — написали они.