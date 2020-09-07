Украинская певица Тина Кароль 6 сентября выложила в своем Instagram фотографию с телеведущим Юрием Горбуновым. Снимок вызвал у фанатов бурю эмоций

«Как груши на дереве»: Тину Кароль раскритиковали за откровенный наряд © tina_karol / instagram.com

Некоторым зрителям показалось, что Кароль выглядела не очень хорошо.

«Запухшая Кароль, это такой новый тренд?», «Тина, перед эфиром не бухай», — посоветовали они в комментариях к фотографии.

В то же время другим образ певицы понравился.

«Королева», «Красотка, как всегда», «Супер», «Сегодняшний образ Тины был шикарен!» — написали они.